Из-за нехватки денег 53% россиян вынуждены выходить на подработку. Причем для 10% жителей такой вид заработка является основным источником дохода.

Согласно результатам опроса, подрабатывать приходится 53% россиян, так как им не хватает основного заработка. Из них 22% подрабатывают, чтобы позволить себе крупные траты, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование «Авито.Работа» и GigAnt. Еще 16% подрабатывают в связи с нехваткой средств на основные потребности и продукты, а 15% — из-за невозможности выплатить кредит.

Около 23% участников опроса идут подрабатывать, чтобы занять свободное время летом. С помощью дополнительной работы 13% людей делают накопления. Для 10% россиян подработка является основным источником дохода.

В любое время года подрабатывают 74% респондентов, а трудиться только летом предпочитают 17% жителей страны. Еще по 2% выбирают для работы только весну, осень или зиму. Круглый год и даже в праздники напрочь потрудиться 3% россиян.

Опрос проводили с 10 по 15 августа. На вопросы отвечали 10 тысяч россиян старше 18 лет.