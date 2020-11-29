Больше половины россиян посчитали, что в декрет должна уходить женщина

Большинство россиян считает, что уходить в декрет и ухаживать за ребенком должны женщины. Более 30% сограждан уверены, что этот вопрос надо обсуждать.

«Более половины жителей России (52%) уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. Треть респондентов уверена, что этот вопрос в семье должен обсуждаться и родители должны сами договариваться, кто из них на время приостановит работу», — приводит РИА «Новости» результаты опроса.

Уход мужчин в декрет поддержали 3% самих мужчин и всего 1% женщин. 14% респондентов считают, что декретный отпуск должен брать тот, кто меньше зарабатывает. Декрет отцов положительно оценили 54% женщин и 49% мужчин. Более половины всех участников исследования хорошо относятся к идее, что мужчина должен ухаживать за ребенком сразу после его появления на свет.

В опросе приняли участие более трех тысяч жителей России.

Психолог Анна Хныкина считает, что мужчины не любят уходить в декрет из-за социальной роли добытчика. В отпуск по уходу за ребенком обычно идут те мужчины, которые не состоялись в жизни и мало зарабатывают.