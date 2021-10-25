Больше половины россиян не слышали про «Игру в кальмара»

Опрос ВЦИОМ показал, что 53% жителей России не знают о популярном во всем мире корейском сериале «Игра в кальмара». Из 47%, кто слышал о таком проекте, 26% не смогли вспомнить даже название или вкратце пересказать сюжет. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

О сериале знают хорошо лишь 8% респондентов. Среди них 20-36% молодежи, а также 16% жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Еще 13% слышали об «Игре в кальмара» в общих чертах, 26% знают только название.

Из тех, кто знает общую информацию о сериале, 10% посмотрели лишь одну серию, 35% — несколько, 12% — не видели ни одного эпизода, 43% — не смотрели и не собираются.

«Считают вполне возможным, что сцены жестокости и насилия в сериале могут провоцировать жестокость и насилие в реальной жизни среди посмотревших этот сериал, 40% тех, кто в общих чертах знает о сериале (34% мужчин против 47% женщин, 71-91% среди граждан старшего поколения), считают это маловероятным 57% (70-74% среди молодежи)», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова отметила, что сериал отражает злободневные темы: социальную дистанцию между богатыми и бедными, рост безработицы, необходимость платить по кредитам. Она объяснила, что жестокость и насилие воспринимаются как приемы, которые направлены на то, чтобы поддержать напряжение, усилить зрелищность.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Недавно стало известно, что Netflix получил 900 миллионов долларов в качестве дохода от показа «Игра в кальмара».