Специалисты ВЦИОМ провели опрос и выяснили, что более 50% россиян не знают, когда началась Вторая мировая война. Верную дату — 1 сентября 1939 года — смогли назвать только 33% жителей страны.

«Назвали дату начала Второй мировой войны 87% наших соотечественников. При этом верно ее определили 33% россиян, чаще самые молодые респонденты 18-24 лет (54%)», — сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Еще 48% опрошенных заявили, что военные действия начались в 1941 году. При этом 8% людей вовсе назвали другие даты. Россиян спросили и о причинах, которые привели к мировой войне. Стремление Германии завоевать весь мир отметили 18% респондентов. Считают, что причиной стала борьба за ресурсы, землю и сферы влияния, 8% участников опроса. Столько же людей назвали фактором разногласия между странами и мировую политику.

Среди союзников СССР в войне 58% россиян назвали США. За Великобританию проголосовали 52%, а за Францию — 26%. По 5% ответов досталось Польше и Китаю, а Монголии — 4%. В качестве противников СССР опрошенные перечислили Германию (77%), Японию (36%), Италию (33%), Румынию (16%), Польшу (11%) и Венгрию с Финляндией. Последним двум странам досталось по 8% голосов.

Опрос о Второй мировой войне среди россиян проводили 30 августа 2020 года. В исследовании участвовали 1600 жителей страны.