Общество 06 июля 2023, 19:02 Больше половины петербуржцев признались, что не пойдут летом в отпуск

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Почти каждый второй петербуржец, а именно 51%, этим летом не будет брать отпуск. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства.

Чаще всего жители северной столицы говорили о невозможности отдохнуть из-за большого количества работы. Так ответили 35% опрошенных. Еще 29% просто не нашли на отпуск денег, поэтому решили его не брать. Каждый пятый сказал, что просто поедет отдыхать в другое время.

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