Больше половины компаний рассказали об увеличении доходов своих сотрудников в 2021 году

На рынке труда в 2021 году в России основной тенденцией стало его выравнивание и постепенный возврат к показателям допандемийных 2018–2019 годов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Исследования рынка труда России в 2021 году» международной рекрутинговой компании Hays.

Об увеличении доходов своих сотрудников рассказали 56% компаний. Практически в половине случаев (46%) повышение составило 5–10%, из 8% компаний доходы у профессионалов выросли на 11–20%. О росте доходов сотрудников более чем на 21% заявили 2% работодателей.

Сохранить сотрудникам доходы на уровне 2020 года смогли 37% работодателей. Только в 7% компаний доходы у специалистов снизились.

Увеличение штата отметили половина работодателей. Рост численности сотрудников в пределах 25% зафиксирован в 45% компаний. Сократили штат 16% компаний, а сохранили его на прежнем уровне 30% компаний. Последние ограничились набором новых сотрудников на замену ушедшим.

Среди опрошенных сотрудников, о росте доходов говорят 52%. Причиной роста доходов в основном специалисты называют повышение окладной части (44%), смену места работы (28%), а также повышение премиальной части (20%).

В 2021 году 33% профессионалов активно искали работу, 12% — подработку, в неактивном поиске работы сейчас находятся 23%. Всерьез рассматривают возможность смены работы в течение года 56% сотрудников. Среди причин большинство (55%) назвали недостаточное финансовое вознаграждение, еще 43% — отсутствие перспектив карьерного роста, и 32% — отсутствие профессионального развития.

Увеличить доход своим сотрудникам планируют 60% работодателей. Рост доходов на 5–10% прогнозируют в 50% компаний, на 11–20% — в 8%, более чем на 21% — в 2%. Сохранить доходы работников планируют 37% руководителей, а сократить — 3%

Оформление больничных листов для работающих россиян с 1 января 2022 года переведут в цифровой формат. Врачи начнут подписывать документ электронной подписью и передавать в информационную систему в Фонд социального страхования. Если пациенту необходим бумажный вариант больничного листа, то ему могут выдать выписку с номером цифрового бюллетеня.