Больше половины компаний в России оставили 31 декабря рабочим днем

Чуть больше половины российских компаний оставили 31 декабря рабочим днем. Сотрудники уже решили, что возьмут в последний день 2019-го отпуск, отгул или больничный.

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Сервис по поиску работы провел исследование того, как будут трудиться в российских компаниях в последний день уходящего года, с результатами ознакомилась газета «Известия». В выборку попали 700 представителей компаний.

В ходе исследования выяснилось, что 31 декабря оставили рабочим в 53% компаний, в 37% — его объявили выходным, а еще 10% респондентов ответили, что сотрудники сами смогут выбрать себе график. Причем там, где последний день перед Новым годом сделали нерабочим, в 23% случаев его придется отработать в другое время. 86% компаний, которые оставили этот день рабочим, планируют отпустить сотрудников домой пораньше.

Кроме того, специалисты опросили 11 тысяч рядовых сотрудников. 70% из них объявили, что планируют работать 31 декабря. Остальные собираются договориться об отгуле или отработке в другой день, взять отпуск или поработать из дома. 2% опрошенных хотят потратить свой выходной, полагающийся за сдачу донорской крови.

Власти регулярно поднимают вопрос о том, что 31 декабря нужно сделать выходным. На прошлой неделе в Госдуме обсуждали идею перенести один выходной с январских каникул на этот день. Против высказываются, в основном, экономисты. За новогодние каникулы Россия недополучает до 2% ВВП, что равно более чем одному триллиону рублей.

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«Но один дополнительный день мало на что влияет. Во всем мире отдыхают гораздо меньше: день-два на Рождество и день-два на Новый год. Плюс у нас еще и майские праздники очень длинные», — рассказал доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков.

31 декабря, вторник, станет последним рабочим днем для россиян в 2019 году. После этого начнутся длительные каникулы, которые продлятся до 8 января.