Больше половины компаний решили остаться на удаленке

Внушительное количество предприятий, арендующих офисы, планирую и дальше работать удаленно. Об этом заявили 85% респондентов. Кроме того, 64% опрошенных из-за этого хотят сократить площадь под офис. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE.

Если компании пойдут на такое, то это может привести к высвобождению 30–40% помещений или сдаче их в субаренду. По данным исследования, сегодня у половины из опрошенных компаний дистанционно продолжают работать около 50% сотрудников.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина отметила, что при снижении спроса на офисы снизится и предложение. Тогда девелоперам придется уменьшить объемы запланированного строительства офисов либо менять назначения зданий под другие форматы.

Пока компании решают, где работник работает лучше — в офисе или дома, основатель агентства ProPersonnel Татьяна Долякова сообщила, что эффективными себя считают около 80% работающих на удаленке работников. Однако такого мнения придерживаются всего 60% представители компаний.

Эксперт отметила, что одна из причин снижения качества работы на удаленке — невозможность изолироваться, плохая скорость интернета и проблемы с self-менеджментом.

Ранее сервис «Работа.ру» перечислил самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Среди них - менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java.