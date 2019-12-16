Больше половины компаний не выплатят россиянам премии перед Новым годом

Больше половины российских компаний не планируют платить годовых премий своим сотрудникам. Еще треть решила стимулировать только отдельных работников.

Сервис по подбору персонала провел исследование «Итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год на рынке труда», с его результатами ознакомилось РИА «Новости».

Согласно исследованию, 51% работодателей не планируют выплачивать премии в конце года, 30% хотят поощрить только отдельных работников, а 19% — всех. Эксперты считают, что это связано с тем, что компании стали более тщательно подходить к оценке работы персонала и оптимизировать свои расходы с тем, чтобы удержать самые ценные кадры.

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Эксперты также пришли к выводу, что российский бизнес оптимизирует расходы и другими способами, например, переводя сотрудников на фриланс. Это удобно и работникам, поскольку они могут совмещать основную занятость с подработками.

«Более 70% россиян рассматривают переход на фриланс. При этом на аутсорс можно отдать почти все виды работ: дизайн, маркетинг, разработку, аналитику, верстку, рекрутинг, копирайтинг — практически все функции, кроме функционала топ-менеджмента и руководства компаний», — отметили авторы исследования.

Среди тенденций в занятости эксперты отметили рост предложений на работу вахтовым методом. Это связано с недостатком персонала в федеральных центрах, где местные жители рассчитывают на более высокую зарплату, а для приезжих эти доходы являются значительными.