«Больше по спальным районам»: курьер рассказал о работе в режиме самоизоляции

Введение в Москве режима самоизоляции сказалось не только на жизни горожан, которые теперь без особых причин не выходят из дома. Прибавилось работы у курьеров из различных служб доставки. Как рассказал «360» сотрудник сервиса FoodBand Владислав, если раньше ему приходилось больше ездить по офисам, то теперь он чаще работает в спальных районах.

Рабочий день у Владислава теперь начинается с того, что у него измеряют температуру, записывают цифры в журнал и только после этого отправляют по заказам.

«Компания обеспечивает нас масками и перчатками. Перед каждым заказом мы пользуемся дезинфицирующими средствами: как получаем заказ, так и после приезда в филиал обратно», — поделился он.

По словам курьера, количество заказов выросло, так как теперь большинство людей сидят дома и чаще пользуются доставкой еды. При этом для многих важно, чтобы курьер, который к ним приехал, был одет в средства защиты. Хотя некоторые сотрудники служб доставки идут на хитрости.

«У нас все курьеры в масках и перчатках, но я вижу, что некоторые коллеги из других служб ездят без них. Но возможно, что это только пока они на улице. Потом в подъезде у клиента надевает», — рассказал Владислав.

Сами заказчики тоже не особо внимательны к соблюдению санитарных норм. Могут встретить курьера без маски. Правда, количество расчетов наличными деньгами сократилось. Многие предпочитают оплатить все заранее, чтобы просто забрать доставленную еду.

«Те, кто хотят обезопаситься, заказывают бесконтактную доставку. За наличку меньше заказов стало, но они пока есть», — пояснил курьер.

На вопрос о количестве чаевых Владислав ответил, что в этом плане особо ничего не изменилось: кто-то оставляет, кто-то нет. Часть людей просит номер карты, чтобы перевести деньги.

С полицией пока проблем нет. Но, по словам курьера, на работе им уже пообещали выдать специальные пропуска, когда их окончательно введут. Пока у него есть только заверенная бумага, где указано место его работы и то, что он доставляет клиенту еду.

В ближайшее время работы у курьеров прибавится. Госдума одобрила онлайн-продажу безрецептурных лекарств. Если власти введут в стране режим ЧС, то на дом начнут доставлять и препараты, которые продаются по рецепту.

Москва и Московская область стали первыми регионами страны, которые ввели режим самоизоляции для своих граждан. Теперь выходить из дома можно только в больницу, магазин или аптеку. Также можно выбрасывать мусор и выгуливать питомцев.

В ближайшее время власти Москвы заявили, что введут приложение для отслеживания горожан на карантине и для выдачи разрешений на выход из дома для самоизолированных. Но в этом вопросе столицу опередила Республика Татарстан, которая придумала спецпропуска для жителей в виде SMS-сообщений.