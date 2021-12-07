Нелегальной пивной продукции стало больше на 14%

Объем нелегальной пивной продукции вырос до 14% в первом полугодии. Цифры увеличились в связи с открытием границ, заявили в своем исследовании специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ).

В 2020 году объем нелегального оборота пива на рынке сократился до 5,2%. Это объяснялось действующими ограничительными мерами, которые затрудняли производство и поставки «серого» алкоголя.

«Прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015–2019 годах составляли 15–30 миллиардов рублей в год», — привела газета «Известия» цитату из исследования.

В структуре нелегального оборота пивной продукции большую часть занимает «черный сектор». Это значит, что производители не предоставляют отчетность и не уплачивают налоги и сборы. Увеличение нелегальной продукции может обернуться к ежегодному росту потерь бюджета до 30 миллиардов рублей. В том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво может быть потеряно 26-27 миллиардов рублей.

Как отметили авторы материала, больше всего нелегальной продукции насчитывается на рынках Петербурга, Ленобласти и Краснодарского края. Меньше всего такого пива в Сибири и на Дальнем востоке.