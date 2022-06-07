Больше мини-студий появятся в московских новостройках

Больше компактных студий будут появляться в новостройках Москвы. Об этом для сайта РИАМО рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

Спрос на студии площадью меньше 14 квадратных метров растет: за последний год их количество увеличилось в 10 раз.

«За последние 12 месяцев средняя площадь предлагаемых на рынке столицы студий сократилась в среднем на 5,2%. Стремясь поддержать спрос, застройщики все активнее используют компактные планировочные решения», — сказал Кулаков.