Больше людей на трибунах: болельщик Шпрыгин назвал плюсы возврата пива на стадионы

Футбольные фанаты скоро снова смогут купить пиво на стадионах. Правительство поддержало законопроект о разрешении продажи этого спиртного напитка во время матчей. Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин рассказал «360» о своем отношении к нововведениям.

Идею Шпрыгин назвал хорошей и напомнил, что возглавляемое им объединение «пыталось донести эту историю на всех площадках и трибунах на протяжении восьми-девяти лет».

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«Инициативу депутатов (Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева — прим. ред.) правительство поддержало. И это очень хорошо», — сказал он.

Запрет пива, напомнил Шпрыгин, был связан с обеспечением безопасности. Но мировая практика показала, что безопасность на трибунах никак не зависит от продажи спиртного или его отсутствия.

«Пиво не влечет за собой то, что болельщик становится более агрессивным. Это, наоборот, увеличивает комфорт просмотра матча. Большее количество зрителей, причем необязательно мужского пола, будут ходить на трибуны. Это увеличит посещаемость и, как следствие, бюджеты организаторов спортивных мероприятий при проведении соревнований», — заметил Шпрыгин.

Глава Всероссийского объединения болельщиков напомнил, что продажи пива на стадионах «достаточно велики».

Это будет дополнительный источник дохода Александр Шпрыгин президент Всероссийского объединения болельщиков.

По словам эксперта, чемпионат мира по футболу, который проводился в России, показал: «продажа пива на стадионах — нормальная история».

Шпрыгин выразил надежду на то, что после снятия запрета на реализацию пива, посещение игр для любителей футбола станет еще более комфортным и интересным.

В отзыве правительства РФ, оставленном на проект закона о разрешении продажи пива на стадионах во время футбольных матчей, указывается на отсутствие «негативных последствий в части безопасности зрителей» из-за алкоголя.