Московской области исполнилось 90 лет. День рождения региона принято отмечать в первое воскресенье октября. В честь такого большого юбилея телеканал «360» напомнит, какие прорывы произошли в Подмосковье за последние несколько лет.

Московской области — 90. Пакт об образовании региона подписали 3 октября 1929 года. За свою почти столетнюю историю Подмосковье стало лидером и стратегически важным регионом страны. В последние пять лет область стала занимать лидирующие места в рейтингах инвестиционной привлекательности.

Выгодные условия для бизнеса привлекают в Подмосковье мировых гигантов. В апреле завод Mercedes открыли в городском округе Солнечногорск.

Источник фото: телеканал «360»

«Экономика — всему голова. В 2013 году наш консолидированный бюджет был 454 миллиарда рублей, а сегодня мы уже коснулись отметки в 700 миллиардов», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

По производству молока область пока шестая, но цель — занять одну из лидирующих позиций. С овощами открытого грунта уже успех. Регион — первый по сбору в Центральном федеральном округе. По производству сыра область вышла на второе место по стране. Рекордное количество посетителей — 130 тысяч человек — приехало на фестиваль «СЫР. ПИР. МИР» этим летом. Гости раскупили почти 100 тонн сыра, который привезли фермеры.

Источник фото: телеканал «360»

С 2013 года в области построили около 400 детских садов. Подмосковье — единственный регион в стране, где каждый год строят десятки новых школ. В ближайшие годы создают два образовательных кластера.

Источник фото: телеканал «360»

«50 ФОКов» — подмосковная программа, не имеющая аналогов в других регионах страны. Благодаря строительству новых физкультурных центров спорт стал доступнее для всех слоев населения. Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

Московской области — 90 лет! Что вы про нее знаете? Подробнее

Московская область лидирует по числу современных перинатальных центров. За последние несколько лет открылись пять современных комплексов. Подмосковье смогло достичь одну из важнейших целей — снижение младенческой смертности. Показатель сократился в два раза.

Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу в прошлом году. Но без Подмосковья это вряд ли бы получилось. Регион стал транспортным хабом для болельщиков. И самое главное — 9 из 32 футбольных сборных тренировались на подмосковных базах. После футбольного праздника на этих площадках стали обучать детей.