Больше двух десятков новых станций метро появятся в Москве к 2024 году

В столице до конца 2023 года должны появиться 24 новые станции метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщила «Национальная служба новостей».

Главным проектом в рамках строительства власти Москвы называют Большую кольцевую линию. «Это 70 км тоннелей, 31 станция. Мы в этом году готовим к завершению строительства 10 станций, в 2022 году планируем досрочно запустить БКЛ», — отметил Бочкарев.