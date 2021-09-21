Больше девяти миллионов выиграл тюменец в лотерею

В Тюменской области местный житель сорвал джекпот в девять миллионов 203 тысячи рублей. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу организатора розыгрыша «Столото».

В «Столото» рассказали, что мужчина намерен на выигранные деньги достроить загородный дом и помочь своим близким. По его словам, перед ним и его супругой теперь откроются новые возможности.

«Осознание пришло не сразу. Я несколько раз перезагружал приложение, не мог поверить своим глазам. Жена была на седьмом небе от счастья», — признался победитель.