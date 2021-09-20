Больше десятка видов животных в России могут исчезнуть

В России 13 видов животных находятся под угрозой исчезновения. Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что нужно принять меры для восстановления их популяций. Об этом он сообщил ТАСС.

В перечень животных, которые рискуют исчезнуть в России, попали амурский тигр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, зубр, снежный барс, сайгак, лошадь Пржевальского, дзерен, стерх, аргали и белый медведь. В список также вошли популяции гренландского и серого китов, обитающих в Охотском море.

Козлов сообщил, что в рамках инициативы «Бизнес и биоразнообразие» с представителями деловых кругов уже заключили ряд соглашений для сохранения этих видов животных на общую сумму более 400 миллионов рублей. Программами по восстановлению популяций займутся крупнейшие коммерческие компании, указал министр.

В Минприроды ранее заявили, что в России уже могли исчезнуть 11 видов птиц, рыб и млекопитающих, писала «Газета.ru».