Больше денег на покупку жилья получат молодые семьи в Тюмени

В Тюмени больше денег на покупку своего жилья получат участники программы «Молодая семья». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По данным информагентства, городской администрация установила новый норматив стоимости квадратного метра жилой площади. Отмечается, что таким образом семьи получат больше денег на покупку жилья. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по городу Тюмени при расчете размера социальных выплат для молодых семей на I квартал 2021 года в размере 48 221 рубль», — говорится в сообщении.