Больше, чем фрукты: в Сети показали, как в Якутии забивают гвозди бананом

Иностранцы в очередной раз удивились образу жизни русских. Теперь они знают, что фрукты для граждан страны медведей и балалаек не просто еда. Им можно найти и другое применение, особенно в холода.

Необычный вариант использования фруктов показали в кротком ролике, опубликованном в Twitter.

В кадр попали заснеженный двор и мужчина, который забивает гвоздь бананом. Потом он использует для этого яблоко. Первый фрукт ломается пополам.

«Для россиян фрукты — больше, чем фрукты. В холодную погоду они становятся молотками», — говорится в подписи к публикации.

Судя по ролику, дело происходит в якутском административном центре Нюрба. Температура воздуха на улице, если верить смартфону в руках у героя видео, около —53 градусов.

На камеру мужчина рвет руками замерзший кусок ткани, который больше похож на бумагу. И с легкостью переламывает нечто вроде провода.