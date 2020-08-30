«Больше, чем человек из мира анимации»: киновед рассказал о творчестве Анатолия Прохорова

Сегодня стало известно о смерти Анатолия Прохорова — российского кино- и телепродюсера, основателя проекта «Смешарики». Киновед Сергей Капков рассказал «360», каким Прохоров был при жизни.

Сергей Капков рассказал, что на самом деле Анатолий Прохоров был большим мыслителем и культурологом. Его интересовала суть жизни и устройство человека.

Анатолий Прохоров был больше, чем человек из мира анимации, хотя мультипликаторам повезло, что он был всегда рядом Сергей Капков журналист, киновед, сценарист, телеведущий, главный редактор сайта «Аниматор.ру», главный редактор студии «Союзмультфильм».

Киновед вспоминает: «Все свои знания и образованность Прохоров распространял на наше анимационное сообщество, за что мы все ему благодарны».

Многие люди считали себя учениками Анатолия Прохорова. В свое время он занимался редакторским делом, был первым главным редактором и одним из основателей и продюсером студии «Пилот», одним из организаторов и художественный руководитель студии «Петербург» и основателем проекта «Смешарики». Также Прохоров занимался продвижением анимационных фильмов на разных фестивалях.

С него началась анимационная индустрия в России Сергей Капков.

Сергей Капков рассказал о профессиональных качествах Прохорова: «Анатолий Валентинович был мудрым человеком, который мог обуздать любой фильм. К нему шли люди, с ним советовались».