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    15 декабря 2020, 16:23

    Больше белого и яркий логотип. Десктопная версия «ВКонтакте» сменила дизайн

    Анатолий Минкин

    Пользователей «ВКонтакте» ждет новое оформление десктопной версии социальной сети. Теперь наверху нет синей полосы, количество белого цвета увеличилось, а логотип стал ярко-синего цвета. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

    Новую версию сначала протестировали на 100 тысячах добровольцев. Из участников эксперимента 78% предпочли новый дизайн старому.

    Новый вид главной страницы более простой и универсальный. Рядом с ярко-синим логотипом появилось название на кириллице, сделанное фирменным силоем VK Sans.

    Больше белого и яркий логотип. Десктопная версия «ВКонтакте» сменила дизайн | Изображение 1
    Источник фото: vk.com

    Новый дизайн должен визуально объединить все сервисы экосистемы «ВКонтакте. В нее входят «Еда ВКонтакте, «Такси ВКонтакте» и другие.

    Директор по дизайну «ВКонтакте» Павел Князев заявил, что обновленный дизайн десктопной версии отражает бренд платформы.

    «Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему. Это позволит нам не только усовершенствовать процесс разработки, но и приступить к созданию темной темы в веб-версии», — рассказал он.

    Представленный фирменный стиль уже применили для некоторых сервисов — вскоре на него перейдут и другие продукты и направления.