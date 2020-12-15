Больше белого и яркий логотип. Десктопная версия «ВКонтакте» сменила дизайн

Новую версию сначала протестировали на 100 тысячах добровольцев. Из участников эксперимента 78% предпочли новый дизайн старому.

Новый вид главной страницы более простой и универсальный. Рядом с ярко-синим логотипом появилось название на кириллице, сделанное фирменным силоем VK Sans.

Источник фото: vk.com

Новый дизайн должен визуально объединить все сервисы экосистемы «ВКонтакте. В нее входят «Еда ВКонтакте, «Такси ВКонтакте» и другие.

Директор по дизайну «ВКонтакте» Павел Князев заявил, что обновленный дизайн десктопной версии отражает бренд платформы.

«Теперь все версии VK унифицированы, а мы продолжаем развивать нашу дизайн-систему. Это позволит нам не только усовершенствовать процесс разработки, но и приступить к созданию темной темы в веб-версии», — рассказал он.

Представленный фирменный стиль уже применили для некоторых сервисов — вскоре на него перейдут и другие продукты и направления.