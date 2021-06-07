Больше 9 тысяч случаев коронавируса выявлено в России третий день подряд

За последние сутки в России подтвердилось 9429 новых случаев коронавируса в 83 регионах. За день до этого, 6 июня, выявили 9163 заболевания.

Больше всего заразившихся по-прежнему в Москве (+2817), Санкт-Петербурге (+834) и Подмосковье (+766). В Московской области с начала пандемии сделали 8 109 778 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что у 13,7% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни. За последние 24 часа выздоровели 6756 человек, скончались 330.

Все с начала пандемии ковид подтвердился у 5 135 866 человек. Поправились 4 743 202 пациента, умерли за весь период 124 117.

В России полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что менее 1% привитых людей заражаются. При этом если даже инфицирование произошло, то прошедшие вакцинацию переносят болезнь в легкой форме.

Министр отметил, что коронавирусом заражаются чаще люди, у которых есть хронические неинфекционные болезни или заболевания, связанные с подавлением иммунитета. Он заметил, что чем больше людей вакцинируются, тем меньше становятся риски для всего населения страны заболеть.