Три четверти жителей России остались довольны тем, как провели лето. Каждый третий отметил, что оно было лучше прошлогоднего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Три четверти россиян (73%) довольны тем, как они провели это лето, 24%, скорее, недовольны. Треть россиян (33%) ответила, что это лето для них лично было лучше прошлого лета, 19% полагают, что оно было хуже, 47% считают, что оно было не лучше и не хуже прошлого лета», — отметили социологи ВЦИОМ.

По результатам исследования, 47% респондентов отметили, что в последние три месяца в их жизни были только хорошие события, 40% рассказали, что позитива и негатива было поровну, 10% признались, что этим летом с ними случалось только плохое.

Аналитики выяснили, что для 15% опрошенных важнейшими событиями лета стали отпуска и путешествия с семьей, 6% рассказали, что их отдых омрачился заражением коронавирусом, у 5% россиян родились дети или внуки, а 4% — сменили место работы.

ВЦИОМ провел этот опрос по телефону 28 августа. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России.