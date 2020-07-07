Больше 6,3 тысячи новых случаев COVID-19 нашли в России за сутки

В России подтвердили 6368 случаев COVID-19 за сутки у жителей 82 регионов. В стране с начала эпидемии выявили 694 230 инфицированных. Тестов на коронавирус сделали более 21,5 миллиона.

За последние 24 часа COVID-19 победил еще 9551 пациент, выписавшись из больниц после лечения. Всего выздоровели 463 880 жителей РФ. Смертельных случаев зафиксировано 10 494 (+198 за сутки).

Специалисты обращают внимание на тот факт, что многие россияне переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. Клинических проявлений болезни у них попросту нет. Среди подтвержденных случаев за сутки таких 29,9%.

В Москве COVID-19 выявили у 629 человек. На втором месте по подтвержденным за сутки случаям оказался Ханты-Мансийский автономный округ (+283 заболевших), хотя долгое время эту строку занимала Московская область. В Санкт-Петербурге у врачей стало на 278 больных коронавирусом больше, в Иркутской области прибавилось 245 таких пациентов, в Свердловской — 226. Подмосковье по этому показателю опустилось на восьмое место: в регионе за последние 24 часа выявили 177 заболевших.

В Роспотребнадзоре заметили, что на 7 июля провели свыше 21,5 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. Только за сутки тестов было 202 тысячи. Врачи наблюдают за состоянием 272 814 россиян, у которых подозревают COVID-19.

В России продолжают клинические испытания вакцины от коронавируса. В Минобороны сообщили, что добровольцы чувствуют себя хорошо. Тестируют препарат и в Сеченовском университете: у всех участников испытания была кратковременная реакция после прививки. Сейчас они в порядке.