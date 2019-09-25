Больше 50 тысяч сотрудников сократят в России до конца сентября

России не хватает рабочего персонала Подробнее

Эксперты заявили о снижении планов компаний по числу увольнений, однако совсем отказаться от данной меры не представляется возможным. Специалисты уверены: реально увольнению подлежит гораздо большее число сотрудников, чем учитывается в статистике. Нередко руководство фирм приходит с сотрудниками к соглашению о расторжении отношений или вынуждает написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Росстат собирает данные о сокращении численности работников для мониторинга социально-экономического положения. В данной категории не учитываются те сотрудники, которые выходят на пенсию, а также те, у кого заканчивается действие срочных трудовых договоров.

Больше всего людей (12,6 тысячи человек) сократят на обрабатывающих производствах. На втором месте в списке сотрудники госуправления, социального обеспечения, обеспечения военной безопасности. Лишиться работы здесь могут примерно 7,7 тысячи человек. Замыкает тройку сфера образования. Без привычного заработка к концу месяца останутся 5,2 тысячи сотрудников.

Прогнозируемые сокращения штатов минимальны с 2016 года и составляют менее 0,1% от общего объема рабочей силы в стране.