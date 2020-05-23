Более 47 тысяч человек в Москве избавились от коронавируса

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3831 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47 413» — сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все, кто излечился от COVID-19, могут сдать плазму крови, которая будет использоваться в лечении других пациентов. За каждые 150 миллилитров плазмы донорам будут выплачивать 1250 рублей, за максимально возможные 600 миллилитров плазмы — 5000 рублей.

Вице-мэр напомнила, что на все вопросы, как сдать кровь, ответят на горячей линии по номеру 8 (495) 870-45-16. Операторы кол-центра работают каждый день с 9:00 до 19:00 без выходных.

Оперативный штаб напомнил, что до 31 мая все жители обязаны соблюдать режим самоизоляции. Это касается людей всех без исключения возрастов.