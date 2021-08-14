Больше 450 человек эвакуировали из пансионатов и детских лагерей затопленной Анапы

Пункты временного размещения Анапы в ночь на субботу приняли более 450 человек из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сел. Данные привел оперативный штаб Краснодарского края, сообщил «Интерфакс».

Всего расселили 458 человек. Часть из них эвакуировали из детского оздоровительного лагеря «Огонек», других — из пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», частных домовладений поселка Виноградного.

Людей распределяют по семи объектам размещения. Есть место для еще 350 эвакуированных. Сейчас власти ищут дополнительные ресурсы: погода не улучшается, и есть риск новых подтоплений. Пострадавших отвозят в пункты и в других районах, где уже ввели режим ЧС.

По последним данным, в Краснодарском крае затопило 878 придомовых территорий. Приходят сообщения о том, что людей смывает потоками из переполненных рек, плывут машины, размыты дороги. В ближайшие часы ливни не прекратятся. Сильные дожди обещают минимум в семи районах. За день в некоторых городах, в том числе в Анапе, выпала четырехмесячная норма осадков. Синоптики уже назвали разгул стихии «библейским потопом».