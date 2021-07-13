Больше 4,5 миллиона семей подали заявку на получение школьной выплаты

Больше 4,5 миллиона родителей в России уже направили заявление на выплату детям школьного возраста через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 11 июля стало тестировать механизм уведомлений о выплате на госуслугах. Они приходят автоматически тем семьям, которые имеют право на получение десяти тысяч рублей к началу учебного года.

Портал сам заполняет форму заявления. Пользователям приходит только приглашение посетить свой личный кабинет, чтобы проверить, насколько правильно заполнены все данные.

Минцифры допускает, что уведомления могут прийти не всем родителям. Тем, кто его не получит, можно будет самостоятельно подать на портале заявление с 15 июля. Также возможно лично обратиться в Пенсионный фонд.

Пособие оформляется на детей от шести до 18 лет. Право на получение 10 тысяч рублей до 23 лет имеют также граждане с инвалидностью, если они обучаются по общеобразовательным программам в школах или интернатах.

Документы на выплату будут принимать до 1 ноября. Однако планируется, что большинство семей с детьми-школьниками получат по 10 тысяч рублей на ребенка уже в середине августа. Это делается для того, чтобы у родителей осталось время купить форму и принадлежности к началу учебного года.