Больше 40 граждан Израиля задержали в Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово. По данным местных СМИ, пассажиров отвели в специальную зону, где забрали паспорта и начали допрашивать.

Информацию о задержании «Интерфаксу» подтвердили в посольстве Израиля в Москве. При этом в дипведомстве сказали, что не знают причин интереса со стороны правоохранителей.

«Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», — добавили в посольстве.

Израильский портал Ynet сообщил, что 18 декабря в Домодедово были задержаны 46 человек. Они провели в спецзоне московского аэропорта больше двух часов. Среди задержанных был корреспондент газеты «Едиот ахронот» и Ynet Итамар Айхнер, который приехал в Москву для освещения судебного заседания. По словам журналиста, российские спецслужбы задавали общие вопросы о знакомых в России и планируемых встречах.

Издание отмечает, что накануне в аэропортах Домодедово и Шереметьево были задержаны 29 израильтян.