Больше 30 школьников отравились в лицее в Якутии

Якутский Роспотребнадзор начал проверку массового отравления школьников из лицея-интерната. Симптомы кишечной инфекции проявились у 34 учащихся.

«На 20:00 часов 29.01.2020 года обратились за медицинской помощью 34 учащихся. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. На сегодня самочувствие у большинства удовлетворительное. У заболевших произведен забор биологического материала для бактериологического и ПЦР исследования», — сообщили в пресс-службе якутского Роспотребнадзора.

Все дети учатся в Республиканском лицее-интернате. После их отравления ведомство начало расследование: в пищеблоке школы отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.

За всеми отравившимися следят врачи.