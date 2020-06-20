Больше 200 жителей Чукотки проголосовали по Конституции

На Чукотке в голосовании по изменению Конституции приняли участие больше 200 человек. Досрочное голосование началось 10 июня.

Как сообщил сайт Vesti.ru, на Чукотке проголосовали оленеводы, охотники, метеорологи и военнослужащие — всего более 200 человек.

Члены избиркомов ежедневно приезжают в труднодоступные и отдаленные районы, чтобы привезти местным жителям и военным бюллетени для голосования. Для этого задействуют вертолеты и вездеходы. Всего на Чукотке должны досрочно проголосовать около двух тысяч человек.

Председатель окружной Избирательной комиссии Оксана Талызина, на которую ссылается ИА NationNews, сообщила, что голосование проходит бесконтактно, соблюдаются все меры безопасности.

Согласно порядку проведения общероссийского голосования, жители отдаленных и труднодоступных районов, сотрудники морских судов и полярных станций могут проголосовать досрочно. Для них голосование началось за 20 дней до основной даты, которой в России выбрано 1 июля.

Для остальных жителей России голосование по Конституции начнется 25 июня и продлится неделю.