Больше 200 пациентов в Москве вылечились от COVID-19 за сутки

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2267», — объявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, ее цитирует оперативный штаб.

В Москве за сутки выявили 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали больше 31 тысячи заболевших. Большая часть, как отметили в оперативном штабе, — пациенты младше 45 лет.

В оперативном штабе напомнили, что до 1 мая жители Москвы любого возраста должны оставаться в своих квартирах. Выходить из дома можно только по обоснованной причине, в том числе в магазин, на работу, в аптеку или к врачу.

Для передвижения по городу на транспорте нужно обязательно оформить цифровой пропуск. С 22 апреля проезд в общественном транспорте Москвы будет возможен, только если к пропуску прикреплена социальная карта, «Тройка» или «Стрелка».