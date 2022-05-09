Больше 20 тысяч жителей Балашихи приняли участие в шествии «Бессмертного полка»

Впервые за два года по всей России 9 мая проходит «Бессмертный полк» в офлайн-формате. Балашиха присоединилась к акции, 22 тысячи человек вышли на улицы города с портретами воинов-героев, фронтовиков, тружеников тыла.

Вместе с жителями в колонне прошли председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

«Мои дедушки воевали на фронте. Наша семья гордится их подвигами и бережно чтит их память. Сегодня мы вспоминаем не только своих отцов, дедов и прадедов, которые ценой собственной жизни защищали нашу Родину в Великой Отечественной войне. Но и солдат, которые защищали честь нашей страны на Украине. Сегодня они встали в один ряд с теми, кто отстоял нашу Родину в далеком 1945-м. Их ратный подвиг мы будем помнить всегда, а их боевая слава будет воспета в веках», — сказал Игорь Брынцалов.

Шествие стартовало от площади Славы, затем колонны двигались по Советской улице и вышли на площадь возле Ледового дворца «Арена „Балашиха“». Там их встретили 100 пар, которые станцевали «Вальс Победы».

«С днем Победы! Сегодня идем шествием „Бессмертного полка“ впервые за последние несколько лет в очном формате. Видно, что люди соскучились, поэтому, несмотря на погоду, большое количество людей вышло на улицы нашего города. Всех с праздником, всем хорошего настроения и мирного неба — самое главное», — сказал Юров.

Также «Бессмертный полк» прошел в микрорайоне Железнодорожный — на улице Новой. Почти 12 тысяч человек вышли почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Бессмертный полк» — общественная акция, участники которой каждый год 9 Мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.