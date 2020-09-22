Больше 20 терактов в транспорте предотвратили в России в 2020-м

Российский транспорт в последние два года удалось оградить от террористов. В 2020-м году были предотвращены 24 атаки. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Что особенно важно — начиная с 2018 года транспорт удалось полностью оградить от действий террористов», — сказал Медведев на совещании о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности. Его процитировал ТАСС.

Зампред Совбеза РФ привел данные Национального антитеррористического комитета. Они говорят о том, что в 2019 предотвращено 34 теракта, нейтрализованы и задержаны порядка тысячи террористов и их помощников.

По словам Медведева, в последние годы российские власти создали эффективную систему защиты от преступников. Он уточнил, что в 2020 году замечено 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта, в 2019 году таких случаев было гораздо больше — 517.

Положительные изменения связаны с «вниманием, которое государство всегда уделяло вопросам транспортной безопасности». Медведев считает, что нужно усилить охрану стоянок судов, где находятся ядерные энергоустановками. В частности, речь идет об Арктике.

«Нужно принять дополнительные меры по охране мест постоянного базирования, временной стоянки судов с ядерными энергетическими установками», — подчеркнул он.

Этим должна заняться Росгвардия. По его мнению, обеспечение безопасности на транспорте — это защита национальных интересов государства.