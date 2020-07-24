В исследовании «Качество и доступность лекарственных средств — 2020» участвовали 1157 пациентов из разных регионов. 23% из них не смогли приобрети нужные им медикаменты, при этом в прошлом году этот показатель был вдвое выше.

34% респондентов пострадали из-за некачественных лекарств.

В самом НИИ считают, что для исправления ситуации необходимо разработать стратегическое планирование по препаратам, а также усовершенствовать взаимодействие врачей с аптеками, так как часто доктора не курсе ассортимента медикаментов, которые есть в наличии.

В Минздраве, в свою очередь, отметили, что работают над федеральным регистром льготников, который улучшит обеспечение населения препаратами.