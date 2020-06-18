Больше 130 тысяч человек вылечились от СОVID-19 в Москве

В Москве за сутки выздоровели больше двух тысяч пациентов с коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем выявили зараженных накануне. Всего вылечились более 130 тысяч.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431 человека», — сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует оперативный штаб.

В московском штабе напомнили, что все, кто переболел COVID-19, могут сдать плазму крови, чтобы помочь еще борющимся с коронавирусом. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

Накануне в Москве выявили чуть больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии число заразившихся в столице превысило 209 тысяч человек.

Благодаря снижению числа новых случаев в Москве стали отменять ограничения. 16 июня возобновили работу стоматологии, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, службы проката, агентства и компании, которые предоставляют услуги людям и бизнесу. Также разрешена работа музеев, выставок и зоопарков.

23 июня откроют стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры.