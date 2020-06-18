Больше 130 тысяч человек вылечились от СОVID-19 в Москве
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431 человека», — сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует оперативный штаб.
В московском штабе напомнили, что все, кто переболел COVID-19, могут сдать плазму крови, чтобы помочь еще борющимся с коронавирусом. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.
Накануне в Москве выявили чуть больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии число заразившихся в столице превысило 209 тысяч человек.
Благодаря снижению числа новых случаев в Москве стали отменять ограничения. 16 июня возобновили работу стоматологии, летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки, службы проката, агентства и компании, которые предоставляют услуги людям и бизнесу. Также разрешена работа музеев, выставок и зоопарков.
23 июня откроют стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры.