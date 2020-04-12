Больше 1,3 тысячи протоколов составили в Москве за прогулки без веской причины

В Москве 11 апреля составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции. Нарушителей застали группами или гуляющими по улице без обоснованной причины.

«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы. Нарушившие собирались в группы или находились на улице без конкретной причины, установленной указом мэра (поход в магазин, аптеку, поликлинику, прогулка с собакой, вынос мусора)», — сообщили в столичном оперативном штабе.

Кроме того, полицейские привлекли к административной ответственности 18 торговых точек за то, что там не следили за социальным дистанцированием.

В оперативном штабе напомнили, что по указу мэра москвичи должны соблюдать социальную дистанцию, причем не только на улице, но и в магазинах и аптеках.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) составили список требований для магазинов на время коронавируса. В частности, владельцы торговых точек должны нанести разметку в зале около кассы, чтобы покупатели стояли друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.

В России зафиксировали более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных — в Москве. Там, по информации на 12 апреля, число пациентов с COVID-19 превышает 10 тысяч.