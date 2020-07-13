Больше 1,2 миллиона тестов на коронавирус сделали в Подмосковье

В Московской области на 13 июля проведено более 1,2 миллиона лабораторных тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщили представители управления Роспотребнадзора по региону.

Анализы сдавали в том числе люди, которые недавно приехали из стран, где коронавирусную инфекцию еще не удалось сдержать. Тесты проводят на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области, а также в государственных и частных медицинских лабораториях.

За 12 июля наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 6615 жителей России в 84 регионах. Почти 23% из них не имели клинических проявлений болезни. Всего в нашей стране за время пандемии провели порядка 23 миллионов тестов на коронавирус, только за последние сутки было проведено 322 тысячи исследований.

При этом не утихают разговоры про вторую волну вируса. В Минздраве России уверены, что ее можно избежать, если соблюдать все необходимые меры безопасности. Международные же эксперты говорят о третьей волне пандемии, которая придет вместе с эпидемией гриппа. Ее также можно будет избежать, если сохранять индивидуальную дистанцию и носить средства защиты.