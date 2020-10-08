За последние 24 часа в России подтвердили 11 493 случаев коронавируса. Всего инфекцию обнаружили у 1 260 112 человек. Скончался из-за COVID-19 еще 191 житель РФ. Болезнь унесла жизни 22 056 заразившихся.

В России за сутки от COVID-19 вылечились 7054 человек: врачи отпустили их домой из больниц. Тех, кто победил новую коронавирусную инфекцию, теперь 1 002 329.

В Москве COVID-19 выявили у 3323 человек. В Санкт-Петербурге коронавирусных пациентов стало больше на 461, в Московской области — на 433. Среди первых пяти регионов по подтвержденным случаям оказались Ростовская и Нижегородская области — 261 и 234 инфицированных соответственно.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

На 8 октября в России, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 49,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За день сделали 439 тысяч анализов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 246 111 человек.

В Московской области сделали 2 544 729 тестов на COVID-19. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут обследоваться в частной клинике.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что ситуация с СОVID-19 в стране усложнилась. Россиян призвали соблюдать все введенные для борьбы с распространением коронавируса меры, иначе придется действовать по-другому.

Столичные власти пока не планируют вводить в городе пропускной режим, как это было весной. В администрации надеются, что хватит и действующих ограничений.