Больше 11 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки — рост числа заболевших продолжается
В России за сутки от COVID-19 вылечились 7054 человек: врачи отпустили их домой из больниц. Тех, кто победил новую коронавирусную инфекцию, теперь 1 002 329.
В Москве COVID-19 выявили у 3323 человек. В Санкт-Петербурге коронавирусных пациентов стало больше на 461, в Московской области — на 433. Среди первых пяти регионов по подтвержденным случаям оказались Ростовская и Нижегородская области — 261 и 234 инфицированных соответственно.
На 8 октября в России, по данным Роспотребнадзора, провели свыше 49,1 миллиона лабораторных исследований на наличие в организме SARS-CoV-2. За день сделали 439 тысяч анализов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 246 111 человек.
В Московской области сделали 2 544 729 тестов на COVID-19. Пробы в том числе брали у вернувшихся из неблагополучных по эпидемической ситуации стран.
Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводят на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровые лица при желании могут обследоваться в частной клинике.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что ситуация с СОVID-19 в стране усложнилась. Россиян призвали соблюдать все введенные для борьбы с распространением коронавируса меры, иначе придется действовать по-другому.
Столичные власти пока не планируют вводить в городе пропускной режим, как это было весной. В администрации надеются, что хватит и действующих ограничений.