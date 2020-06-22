Больше 10 тысяч российских девушек-подростков стали мамами в 2019 году

Так, в прошлом году мамами стали три девочки 12 лет, 24 школьницы на год старше. При этом одна 14-летняя девушка родила второго ребенка, а 15-летняя третьего. Об этом рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

«Научный прогресс, проникновение интернета во все сферы жизни пока не отменяет ранних беременностей и деторождений, особенно сверхранних», — отметила она.

Всего за прошедший год у несовершеннолетних родилось 11 247 детей. Среди них 10 508 были первенцами, 682 — вторыми, 45 — третьими, двое — четвертыми и один — пятым. При этом в 2018 году у несовершеннолетних родилось на 114 детей больше, чем в 2019-м.

Егорова выразила надежду, что снижение числа ранних беременностей за счет разъяснительной работы в школах, а также продвижению семейных ценностей «будет иметь длительный эффект, и девочки 12-13 лет будут играть в „дочки-матери“ с игрушками».

Ранее кремлевский врач заявила, что самоизоляция не должна пагубно сказаться на рождаемости в стране.