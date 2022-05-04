Система поддержки семей с финансовыми трудностями охватит 10 миллионов детей, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Его процитировал ТАСС.

«Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей», — предупредил он.

Предполагается, что к концу 2022 года все основные меры социальной поддержки переведут на федеральный уровень. Они будут оказываться либо только по одному заявлению, либо совсем без него. К 2024 году в формат социального казначейства перейдут абсолютно все меры соцподдержки в стране.

Указ о назначении новых детских выплат и «отцовского капитала» вышел в конце апреля. Критерии для оформления этих пособий перечислила «Газета.ru». Заявления принимаются на сайте госуслуг.