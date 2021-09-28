Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала ситуацию, которая произошла накануне в одной из школ города Артема в Приморском крае. Пятиклассник с диареей не смог попасть в туалет во время урока, потому что его не отпустила учительница.

«Такие случаи, к сожалению, бывают, когда учителя не отпускают детей с уроков в туалет — и у детей все случается во время уроков. Конечно, это большая травма для ребенка. Позор, его дразнят. То есть понятно, что все последствия ужасные. Конечно, это может быть не такая частая ситуация на уроках, но вообще, она продиктована объективными обстоятельствами. Дело в том, что у нас учитель несет ответственность за ребенка, который находится у него на уроке. Если ребенок выйдет в туалет и с ним что-то случится, нести ответственность будет учитель. Отсюда все и идет», — заявила эксперт.

По ее словам, в таких случаях в школах за рубежом существует сопровождающий. Во время занятий он ведет ребенка в туалет и приводит его обратно в класс. В России такую практику пока не ввели. Поскольку учитель ответственен за ребенка, он боится отпускать его даже на несколько минут.

«Мы все хотим быть похожими на Запад, над детьми дрожать, дышать, не отпускать их в туалет спокойно, и вообще, давать им становиться самостоятельными людьми. Они вырастают ни на что не способными. Сейчас, как правило, много инфантильных детей. При этом они еще считают, что им все вокруг должны. Это в лучшем случае, а то еще и травмы получают. Это доходит до такого неразумного абсурда, скажем так», — заключила эксперт.

Ранее в одной из школ города Артема учительница биологии не отпустила пятиклассника с диареей в туалет во время урока. Несмотря на то, что у мальчика была испачкана одежда, педагог не дала ему выйти, объяснив, что для этого есть перемена.