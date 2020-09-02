Большая норильская экспедиция: финал полевого этапа
Комплексное исследование Арктики было организовано в июле Сибирским отделением РАН по приглашению «Норникеля». Сначала ведущие академики тщательно спланировали маршруты, составили карты пробоотбора и разработали техническое задание. А затем в течение августа передвижные отряды из 14 научных институтов отбирали образцы на Таймыре.
Всего отрядов было пять. Первый — «Наземные экосистемы» — самый многочисленный. Он работал по основному графику от ТЭЦ-3 до Карского моря. Ученые брали пробы грунта, воды, донных осадков и растений, оперативно подготавливая их к транспортировке в различные лаборатории.
«Часть параметров мы дублируем, чтобы иметь возможность делать межлабораторные сравнения», — объяснил руководитель полевого этапа экспедиции, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич.
«Почва в пять институтов отбирается, фитомасса на химический анализ — трем институтам, вода — четырём», — добавил старший научный сотрудник НИИСХ Крайнего Севера Игорь Махатков. «Все будут работать по разным методикам, а потом данные мы будем сводить».
Отряд «Многолетнемерзлые грунты» состоял из геофизиков и мерзлотоведов. Первые проверяли безопасность резервуаров на ТЭЦ-3 и составляли 3D-карту грунта, а вторые проводили геокриологическую экспертизу, исследуя растепление.
«Есть предположение, что идет деградация мерзлоты», — отметил заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков. «Но эта информация не подтверждена, поэтому мы приехали, чтобы дать оценку текущей ситуации».
В итоге мерзлотоведы обследовали на Таймыре около 50 км², и после анализа всех данных составят карту мерзлоты.
Изучал территорию полуострова и отряд гидробиологов. Специалисты Института биофизики СО РАН обследовали 13 точек на четырёх реках и озере Пясино. В процессе работы они провели гидрохимический анализ воды, а также отобрали живые организмы: донные — зообентос, водные — зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон.
«По этим 4 компонентам экосистемы мы будем судить о том, в каком состоянии находится Норило-Пясинская водная система», — подчеркнул старший научный сотрудник Института Биофизики СО РАН Александр Толомеев.
После завершения полевых работ, гидробиологи приступят к детальному анализу мелких организмов в арктических водах и донных осадках. Ученым предстоит в лабораторных условиях оценить их количество, биомассу и видовой состав.
В отряде «Био- и зооразнообразие» работали ботаники и зоологи. Они отбирали гербарии, а также изучали влияние внешних воздействий на популяцию животных. Для этого сотрудники Института леса им. В. Н. Сукачева Александр Шишикин и Андрей Люто установили и проверили многочисленные ловушки для мелких млекопитающих и провели наблюдения за птицами.
Наконец, геохронологический отряд — он завершал работу на Таймыре. Ученые отбирали колонки донных отложений для изучения исторических данных.
«По этим колонкам мы собираемся определить скорость накопления осадков и понять, какие осадки в какое время (по годам) накапливались», — рассказал ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН Сергей Кривоногов. «Соответственно, нижние части колонок — это будет природный фон, когда человек тут еще никакой деятельности не производил, а выше по колонке мы уже можем захватить зону воздействия человека».
Всего при помощи мобильной платформы ученые пробурили 15 кернов — по 5 на каждой точке — озере Мелкое, озере Пясино и реке Амбарная.
«Мы хотим восстановить историю накопления ущерба, начиная с момента освоения Норильского промышленного района, разработки месторождения», — сказал руководитель полевого этапа Николай Юркевич.
«Важно вернуться к 30-м годам, чтобы посмотреть, каковы здесь естественные условия и относительно чего считать загрязнения».
Второй этап экспедиции — лабораторные исследования — будет завершен до конца 2020 года. Сейчас образцы перемещены в лаборатории Новосибирска, Томска, Барнаула, Якутска и Норильска. Там ученые определят наличие и характер загрязнений, а также сформируют актуальные принципы хозяйствования в Арктике для промышленных предприятий.
Научный руководитель экспедиции, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон подчеркнул: «Нам необходимо создать целостные модели устойчивого и безопасного взаимодействия человека с окружающей средой в Арктике, предложить органам власти и крупным компаниям стратегии природопользования и освоения ресурсов этого важнейшего для России макрорегиона».
Также итоговый отчет научного сообщества поможет компании «Норникель» в самом ближайшем будущем скорректировать свою программу по восстановлению экологического равновесия на Таймыре.