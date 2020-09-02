Большая норильская экспедиция: финал полевого этапа

Один месяц в тундре, более 30 ученых и почти 2000 проб — на Таймыре подошел к концу полевой этап Большой норильской экспедиции.

Комплексное исследование Арктики было организовано в июле Сибирским отделением РАН по приглашению «Норникеля». Сначала ведущие академики тщательно спланировали маршруты, составили карты пробоотбора и разработали техническое задание. А затем в течение августа передвижные отряды из 14 научных институтов отбирали образцы на Таймыре.

Всего отрядов было пять. Первый — «Наземные экосистемы» — самый многочисленный. Он работал по основному графику от ТЭЦ-3 до Карского моря. Ученые брали пробы грунта, воды, донных осадков и растений, оперативно подготавливая их к транспортировке в различные лаборатории.

«Часть параметров мы дублируем, чтобы иметь возможность делать межлабораторные сравнения», — объяснил руководитель полевого этапа экспедиции, заведующий лаборатории эколого-экономического моделирования техногенных систем Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Николай Юркевич.

«Почва в пять институтов отбирается, фитомасса на химический анализ — трем институтам, вода — четырём», — добавил старший научный сотрудник НИИСХ Крайнего Севера Игорь Махатков. «Все будут работать по разным методикам, а потом данные мы будем сводить».

Отряд «Многолетнемерзлые грунты» состоял из геофизиков и мерзлотоведов. Первые проверяли безопасность резервуаров на ТЭЦ-3 и составляли 3D-карту грунта, а вторые проводили геокриологическую экспертизу, исследуя растепление.

«Есть предположение, что идет деградация мерзлоты», — отметил заведующий Игарской геокриологической лабораторией Института мерзлотоведения СО РАН Сергей Сериков. «Но эта информация не подтверждена, поэтому мы приехали, чтобы дать оценку текущей ситуации».

В итоге мерзлотоведы обследовали на Таймыре около 50 км², и после анализа всех данных составят карту мерзлоты.

Изучал территорию полуострова и отряд гидробиологов. Специалисты Института биофизики СО РАН обследовали 13 точек на четырёх реках и озере Пясино. В процессе работы они провели гидрохимический анализ воды, а также отобрали живые организмы: донные — зообентос, водные — зоопланктон, фитопланктон и бактериопланктон.

«По этим 4 компонентам экосистемы мы будем судить о том, в каком состоянии находится Норило-Пясинская водная система», — подчеркнул старший научный сотрудник Института Биофизики СО РАН Александр Толомеев.

После завершения полевых работ, гидробиологи приступят к детальному анализу мелких организмов в арктических водах и донных осадках. Ученым предстоит в лабораторных условиях оценить их количество, биомассу и видовой состав.

В отряде «Био- и зооразнообразие» работали ботаники и зоологи. Они отбирали гербарии, а также изучали влияние внешних воздействий на популяцию животных. Для этого сотрудники Института леса им. В. Н. Сукачева Александр Шишикин и Андрей Люто установили и проверили многочисленные ловушки для мелких млекопитающих и провели наблюдения за птицами.

Наконец, геохронологический отряд — он завершал работу на Таймыре. Ученые отбирали колонки донных отложений для изучения исторических данных.

«По этим колонкам мы собираемся определить скорость накопления осадков и понять, какие осадки в какое время (по годам) накапливались», — рассказал ведущий научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН Сергей Кривоногов. «Соответственно, нижние части колонок — это будет природный фон, когда человек тут еще никакой деятельности не производил, а выше по колонке мы уже можем захватить зону воздействия человека».

Всего при помощи мобильной платформы ученые пробурили 15 кернов — по 5 на каждой точке — озере Мелкое, озере Пясино и реке Амбарная.

«Мы хотим восстановить историю накопления ущерба, начиная с момента освоения Норильского промышленного района, разработки месторождения», — сказал руководитель полевого этапа Николай Юркевич.

«Важно вернуться к 30-м годам, чтобы посмотреть, каковы здесь естественные условия и относительно чего считать загрязнения».

Второй этап экспедиции — лабораторные исследования — будет завершен до конца 2020 года. Сейчас образцы перемещены в лаборатории Новосибирска, Томска, Барнаула, Якутска и Норильска. Там ученые определят наличие и характер загрязнений, а также сформируют актуальные принципы хозяйствования в Арктике для промышленных предприятий.

Научный руководитель экспедиции, председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон подчеркнул: «Нам необходимо создать целостные модели устойчивого и безопасного взаимодействия человека с окружающей средой в Арктике, предложить органам власти и крупным компаниям стратегии природопользования и освоения ресурсов этого важнейшего для России макрорегиона».

Также итоговый отчет научного сообщества поможет компании «Норникель» в самом ближайшем будущем скорректировать свою программу по восстановлению экологического равновесия на Таймыре.