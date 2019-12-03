Большая грудь в рекламе жилья возмутила ФАС

«Большие квартиры, а не цены», — гласил рекламный баннер на Тихоокеанской улице Хабаровска.

На баннере было изображение полуобнаженной женской груди. Жители города пожаловались на рекламу в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Обсуждением плаката занялся экспертный совет. Специалисты пришли к мнению, что застройщик, разместивший рекламу, нарушил законодательство. Его баннер «содержит непристойный и оскорбительный образ».

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Оценку баннеру дали также независимые специалисты из петербургской саморегулируемой организации «Рекламный совет». Там также заявили о некорректном использовании изображения.

«В данной рекламе объект рекламирования „квартира“ смещен в сторону сексуального образа женщины с целью привлечения дополнительного внимания к традиционно представляемой информации о продаже квартир», — сообщили эксперты.

В отношении владельцев строительной компании, услуги которой были прорекламированы подобным образом, может быть возбуждено дело об административном правонарушении.