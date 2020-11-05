Больным COVID-19 рекомендовали ограничить контакты с кошками и собаками

Кошки и собаки могут заразиться коронавирусом, поэтому больным COVID-19 лучше ограничить общение с животными. Об этом объявил директор НИИ гриппа Олег Киселев.

За последние сутки в России снова зафиксировали больше 19 тысяч заболевших COVID-19. Из них четверть не имеют клинических проявлений болезни. При этом из больниц выписались 12 238 человек за сутки. Лидирует по этому показателю Москва. В столице от коронавируса смогли избавиться 3670 жителей города.