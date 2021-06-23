Онкоцентры попросили пересмотреть тарифы для лечения больных по ОМС

Государственные и частные клиники выразили недовольство тарифами, которые установил Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) для лечения онкобольных высокотехнологичной лучевой терапией в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Глава Национальной ассоциации негосударственных медорганизаций (НАНМО) Илья Шилькрот составил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть установленные на 2021 год тарифы, сообщил «Коммерсант».

В письме говорится, что существующие тарифы оказались в 2,4 раза ниже действовавших годом ранее расценок. Средняя стоимость законченного случая лечения на сегодняшний день составляет 75 тысяч рублей.

В результате, как отмечают в НАНМО, медучреждения используют менее затратные и не особо действенные способы лечения вместо эффективных методов лучевой терапии. Такая ситуация «ставит под сомнение результативность мероприятий федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», добавили там.

Из бюджета России на эти цели до 2025 года будет выделено 750 миллиардов рублей. НАНМО предлагает премьер-министру поручить Минздраву и ФФОМС после консультаций с экспертами пересмотреть тарифы и установить адекватные расценки на последующие годы.