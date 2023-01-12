Общество 12 января 2023, 15:57 Больных гриппом и ковидом будут лечить в Боткинской больнице

Читать 360tv в

Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина готова к приему и лечению пациентов с сочетанными инфекциями гриппа и ковида. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала врач-инфекционист 14-го инфекционного отделения Дарья Авдошина.

По словам медика, такие пациенты уже встречались специалистам.

Реклама

«Все препараты в наличии, все специалисты умеют пользоваться как современными противовирусными схемами, так и моноклональными антителами. Поэтому алгоритмы диагностики и лечения, международная база данных — все в доступе», — добавила Авдошина.

Реклама

При этом врач отметила, что ситуация с гриппом и коронавирусом в Петербурге остается рядовой и контролируемой.