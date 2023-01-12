12 января 2023, 15:57
Больных гриппом и ковидом будут лечить в Боткинской больнице
Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина готова к приему и лечению пациентов с сочетанными инфекциями гриппа и ковида. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказала врач-инфекционист 14-го инфекционного отделения Дарья Авдошина.
По словам медика, такие пациенты уже встречались специалистам.
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«Все препараты в наличии, все специалисты умеют пользоваться как современными противовирусными схемами, так и моноклональными антителами. Поэтому алгоритмы диагностики и лечения, международная база данных — все в доступе», — добавила Авдошина.
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При этом врач отметила, что ситуация с гриппом и коронавирусом в Петербурге остается рядовой и контролируемой.
Санкт-Петербург
Больницы
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