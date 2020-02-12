Больных детей отправили домой из-за китайских студентов. Официально все списали на ОРВИ

Детей выписали из пермской больницы в день начала процедур. Официальная версия — санаторий закрыли на карантин по гриппу. Но отец одного мальчика утверждает, что настоящая причина — приезд туда китайских студентов из-за коронавируса. Об этом мужчина рассказал «360».

Сына Даниила выписали из дневного стационара детской клинической поликлиники № 6 в день начала процедур. Житель Пермского края рассказал, что в прошлую пятницу приехал с женой и ребенком в стационар.

Начали процедуры проходить. Буквально через час у них собрание началось, процедуры передвинули. После собрания врачи пришли и говорят, что выписку надо делать. По официальной версии санаторий закрывается на карантин по гриппу, хотя в этом санатории его быть не может Даниил.

Он объяснил, что в реабилитационный центр принимают детей, которые не болеют простудой (нет гриппа, ОРВИ). Обычно, если ребенок заболевает, его сразу выписывают домой.

«А тут просто всех выписали. Врачи по секрету сказали, что китайцев будут завозить в этот санаторий на карантин. Врачи еще сказали, что им предложили с китайцами на карантине работать, а они отказались. Тех, кто отказался, в отпуск за свой счет отправили. Детям ничего взамен не предложили. Просто выписали — и сидите дома», — рассказал Даниил.

По его словам, в реабилитационном центре на тот момент находилось около 60 детей. Собеседник «360» видел, что к стационару приехали «газели», оттуда выгружали кровати для взрослых.

«Потом две скорые приехали из аэропорта, видимо. Китайцев туда в районе 14:00 привезли», — утверждает мужчина.

По его словам, врачи сказали, что пусть китайцы в скорой сидят, пока последний ребенок из центра не выйдет.

Так китайских студентов перевозили по Перми, утверждают пользователи соцсетей. Источник фото: «ВКонтакте»

«Китайцы сидели там в скорых до 17:00. Остальных китайцев, говорят, на карантин завозили уже ночью», — добавил он.

Даниил рассказал про работу центра. Там проходят реабилитацию дети, которые часто болеют. Есть малыши с детским церебральным параличом, кто-то — по неврологии.

«360» позвонил в пресс-службу пермского Минздрава и попросил прокомментировать новость о заселении в стационар китайских студентов.

«По этой позиции мы ничего не комментируем», — заявила представитель ведомства Светлана Андреева.

Официальная позиция главы регионального Минздрава Оксаны Мелиховой выглядит так: закрытие стационара — временная мера. По ее словам, во время эпидемии гриппа и ОРВИ «разобщение детских коллективов» — лучший способ борьбы с инфекцией. При этом она утверждает, что нуждающихся в срочном лечении детей отправили в другие реабилитационные центры. Даниил подтвердил, что в регионе есть другие такие центры, но детей туда не отправляли.

«По новостям говорят, что в другие центры отправили, хотя никого никуда не отправили. Дали выписку на руки, что ребенок прошел курс реабилитации, и сидите дома, ждите по новой полгода очередь», — заключил он.

Ранее местные СМИ написали, что в Пермь прилетели студенты из Китая. Их якобы поместили на карантин в реабилитационный центр, предназначенный для детей.

По последним данным, жертвами эпидемии коронавируса стали более 1,1 тысячи человек, еще 44,2 тысячи заразились. Главное, что известно о ситуации с коронавирусом в России и мире, — в материале «360».