Больных COVID-19 в Приморье хотят перевозить под присмотром полиции

В Приморье из больницы сбежал местный житель с COVID-19. После этого региональный Минздрав задумался о том, что перевозить таких пациентов неплохо было бы в сопровождении полиции.

Глава ведомства Анастасия Худченко подчеркнула, что у приморца и еще нескольких пациентов пришли положительные тесты на коронавирус. Их должны были транспортировать из Краевой клинической больницы № 1 в инфекционный госпиталь, уточнило РИА «Новости».

«Их вывели из учреждения и должны были погрузить в машины скорой медицинской помощи и перевезти в инфекционный госпиталь. Вот на этом этапе пациент нас покинул», — рассказала Худченко, признав, что для медиков ситуация стала неожиданностью. Позже пациент вернулся к врачам, «видимо, решив какие-то свои проблемы».

Приморские инфекционные госпитали, в которых находятся коронавирусные больные, охраняются. Пациенты не смогут оттуда выйти просто так. Теперь, возможно, и сопровождать их в клинику будут полицейские. Вопрос уже обсудили на уровне штаба.

«Может быть, к транспортировке нам готовиться и вызывать дополнительно либо охрану, либо наряд полиции, которая будет присматривать за процессом транспортировки», — пояснила глава регионального Минздрава.

Пациент с COVID-19 самовольно покинул больницу накануне. Через несколько часов приморец вернулся, и его положили в инфекционное отделение другого медицинского учреждения. В отношении беглеца возбудили административное производство о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Материалы по делу направили в суд.

Сейчас в Приморском крае коронавирусом заражены 97 человек. Два человека умерли, выздороветь удалось четырем. С 31 марта в регионе ввели режим полной самоизоляции.