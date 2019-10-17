Больную туберкулезом принудительно положили в больницу

Местная жительница могла заразить окружающих, но все равно отказывалась обследоваться и лечиться.

В связи с этим суд удовлетворил иск прокуратуры Ломоносовского района о принудительной госпитализации женщины. После этого пациентку отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию.

Такие меры понадобились ради других жителей района. Туберкулез мог распространиться, из-за чего пострадали бы конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья.