Больную туберкулезом принудительно положили в больницу
Жительницу Ломоносовского района в Ленинградской области принудительно доставили в туберкулезную больницу. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».
Местная жительница могла заразить окружающих, но все равно отказывалась обследоваться и лечиться.
В связи с этим суд удовлетворил иск прокуратуры Ломоносовского района о принудительной госпитализации женщины. После этого пациентку отправили в медицинскую противотуберкулезную организацию.
Такие меры понадобились ради других жителей района. Туберкулез мог распространиться, из-за чего пострадали бы конституционные права граждан на охрану жизни и здоровья.